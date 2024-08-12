В заявлении ХАМАС говорится, что вместо продолжения переговоров и новых предложений, которые только прикрывают израильскую агрессию и дают Израилю время, необходимо добиться выполнения уже достигнутых договоренностей.

Движение обвинило Израиль в усилении агрессии, включая убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, что свидетельствует о нежелании Израиля достичь соглашения о прекращении огня.

Египетские, катарские и американские посредники в четверг призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение о прекращении огня и обмене пленниками без дальнейших задержек.

В своем заявлении ХАМАС также упомянул о воздушном ударе, нанесенном Израилем в субботу, в результате которого погибли по меньшей мере 100 палестинцев, укрывшихся в школе в Газе.

ХАМАС подчеркнул, что движение принимало участие во многих раундах переговоров и проявило максимальную гибкость, чтобы достичь целей палестинского народа, включая обмен пленниками, оказание помощи и возвращение перемещенных лиц.

Ранее в мае президент США Джо Байден сообщил, что Израиль предложил трехэтапный план, включающий прекращение огня, обмен пленниками и заключенными, а также восстановление Газы. Однако непрямые переговоры при посредничестве США, Катара и Египта пока не привели к постоянному прекращению огня и обмену пленниками.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня, Израиль продолжает наступление на сектор Газа, начавшееся 7 октября 2023 года после нападения ХАМАС.

С начала израильской агрессии погибло около 39 800 человек, большинство из которых женщины и дети, более 92 000 получили ранения. Спустя более чем 10 месяцев с начала боевых действий большая часть сектора Газа лежит в руинах, жители страдают от нехватки продовольствия, чистой воды и медикаментов.