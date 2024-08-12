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Из Курской области эвакуируют сирот и паллиативных детей
Еще более 300 жителей Курской области, в том числе сирот и паллиативных детей, эвакуировали в Подмосковье. По информации МЧС России, всего из приграничных районов Курской области эвакуированы около 80 тысяч человек. Также отмечается, что в различных регионах страны, включая Московскую, Орловскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Калужскую и Тверскую области, развернуто 60 пунктов временного размещения, куда прибыли более 6 тысяч жителей. #trtнарусском #курск #эвакуация #новости #трт #новостимира
Из Курской области эвакуируют сирот и паллиативных детей / Others
12 августа 2024 г.
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