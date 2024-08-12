ПОЛИТИКА
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Украина и Россия обвиняют друг друга в пожаре на Запорожской АЭС
Пожар на градирне Запорожской атомной электростанции окончательно потушен, никто не пострадал, а радиационный фон в ее окрестностях остается в пределах нормы, сообщили в МЧС России. Киев обвиняет Россию в умышленном поджоге охладительной башни. Подконтрольный Кремлю «губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий заявил об ударе украинского БПЛА по ЗАЭС. #trtнарусском #украина #запорожье #ЗАЭС #АЭС #энергодар #пожар #МАГАТЭ #зеленский #россия #радиация #новости #трт #новостимира
Украина и Россия обвиняют друг друга в пожаре на Запорожской АЭС / Others
12 августа 2024 г.
Истории
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