Официальное Национальное агентство новостей Ливана (NNA) сообщило, что удар был нанесен с беспилотника, выпустившего две ракеты по деревне Тайбе. Министерство здравоохранения Ливана также сообщило о ранении по меньшей мере одного ливанца и 11 сирийцев, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Отдельно Министерство здравоохранения уточнило, что ливанец, скончавшийся от ран, полученных «несколько дней назад» в результате израильского удара по южной деревне Бейт Лиф, был бойцом «Хезболлы», а не гражданским лицом, как сообщалось ранее.

В воскресенье «Хезболла» также заявила об атаках на несколько военных объектов на севере Израиля, включая как минимум две атаки с использованием ударных беспилотников.

В субботу движение заявило, что оно запустило «эскадрильи дронов, начиненных взрывчаткой», на военную базу на севере Израиля в ответ на убийство командира ХАМАС в городе Сайда на юге Ливана днем ранее.

С начала перекрестного огня в октябре в Ливане погибли по меньшей мере 565 человек. Среди погибших было по меньшей мере 116 гражданских лиц, согласно данным AFP. На израильской стороне, включая оккупированные Голанские высоты, по данным армии, погибли 22 солдата и 26 гражданских лиц.

Тысячи людей с обеих сторон границы были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.