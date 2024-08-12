Беларусь перебрасывает танки к границе с Украиной на Гомельском и Мозырском направлениях. В Минобороны страны объяснили эти действия намерением укрепить безопасность собственной территории. «Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вечером 9 августа «куча беспилотников, или какие-то там цели», направлявшиеся в Россию через белорусскую территорию, нарушили границу страны. Глава государства призвал население не поддаваться панике и продолжать работать в штатном режиме. «Сегодня живем без войны, — сказал он. — А если начнем плохо работать, жди войну. Все от экономики».

Минск не участвует напрямую в военных действиях в Украине. Однако отправку белорусских войск к украинской границе в Киеве сочли попыткой «помочь» президенту РФ Владимиру Путину «отвлечь внимание украинского командования» на это направление. Такое мнение выразил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Чем грозит переброска белорусских военных и перспективы полномасштабного участия Минска в войне TRT на русском рассказал политолог Валерий Карбалевич.

— Три дня шла операция украинских войск в Курской области, а официальные белорусские лица молчали. Молчал Лукашенко и правительственные органы. И даже государственные СМИ лишь транслировали заявления президента РФ Владимира Путина и представителя МИД Марии Захаровой. Только 10 августа произошел такой информационный взрыв.

Сначала Лукашенко заявил о том, что с территории Украины якобы двигались беспилотники, но они были сбиты. После этого последовали заявления Минобороны о продвижении военных к границе, а МИД вручил протест временному поверенному в делах Украины Ольге Тимуш.

Это все выглядело странно. Мы можем догадываться, что Минск получил очень резкий сигнал из Москвы и был вынужден на него отреагировать. То есть в Кремле могли высказать свое недовольство тем, что Беларусь их не поддерживает.

— Есть ли вероятность, что Беларусь вступит в войну полномасштабно?

— Конечно, Москва заинтересована в том, чтобы украинские войска были оттянуты к белорусской границе. Ее протяженность довольно большая. И чем больше военных будет на этой территории, тем меньше они будут задействованы в реальной войне в Курской области или на Донбассе. Лукашенко может подвести танки, но вероятность их полноценного участия в боевых действиях крайне невысокая.

— Почему? Есть ли в Кремле рычаги давления, чтобы склонить Минск к реальным боевым действиям?

— Сбивать какие-то беспилотники — такое возможно. Но не более того. Белорусское общество очень негативно относится к самой идеи вступления в войну. Этого не хотят ни сторонники Лукашенко, ни его противники. Есть консенсус в том, что это чужая война.