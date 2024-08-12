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Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов
Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов
Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов
Алексей Смирнов / Фото: пресс-служба администрации Курской области / Others
12 августа 2024 г.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 28 населенных пунктов региона.

«Мы не знаем о судьбе порядка двух тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем противника», — заявил он.

По его словам, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км, ширина 40 км.

Смирнов доложил, что для защиты от ВСУ в регионе выкопано 40 из 46 км противотанкового рва и продолжается строительство 90 взводно-опорных пунктов. Также усиливаются патрули для предотвращения мародерства.

По словам врио губернатора, из приграничных районов Курской области выехали около 121 тыс. жителей. Населенные пункты и районные центры в приграничье сейчас заняты военными частями.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, преимущественно в Суджанском и Кореневском районах. По информации президента Беларуси Александра Лукашенко, украинские силы продвинулись на 35 км вглубь российской территории и укрепляют позиции.

В трех приграничных областях России объявлен режим контртеррористической операции. На фоне напряженной ситуации в Курской области власти Белгородской области также начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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