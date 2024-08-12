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Шейх Хасина: меня свергли американцы
Бывший премьер Бангладеш утверждает, что ее отстранили из-за отказа передать остров Сент-Мартин
Шейх Хасина: меня свергли американцы
Люди празднуют отставку премьер-министра Шейх Хасины на фоне поврежденного мурала с ее изображением / Фото: Reuters / Others
12 августа 2024 г.

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила, что США стояли за ее отстранением от власти из-за отказа передать контроль над островом Сент-Мартин. Согласно индийской газете The Economic Times, Хасина утверждает, что могла бы остаться у власти, уступив суверенитет над островом.

Остров Сент-Мартин, площадью всего три квадратных километра, расположен в Бенгальском заливе и имеет стратегическое значение для региона.

Перед отстранением Хасина заявляла о планах создания «христианского государства» на территориях Бангладеш и Мьянмы. Она также сообщила о предложении «беспроблемного переизбрания» в обмен на разрешение построить иностранную авиабазу в стране.

Сын Хасины, Саджиб Вазед, опроверг отставку матери. «Недавнее заявление об отставке, приписываемое моей матери и опубликованное в газете, полностью ложно и сфабриковано», — заявил он.

5 августа Хасина бежала в Индию после массовых протестов, в ходе которых, по данным газеты Prothom Alo, погибло не менее 580 человек. Начальник армии Бангладеш объявил об отставке Хасины и формировании переходного правительства.

8 августа Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы переходной администрации. Оппозиция требует проведения национальных выборов в течение трех месяцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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