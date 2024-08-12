Агентство по развитию медиа (MEDİA) Азербайджана выступило с заявлением, опровергающим сообщения ряда иностранных СМИ о присутствии израильских войск на территории страны. В заявлении подчеркивается, что эта информация не соответствует действительности и направлена на дезориентацию общественного мнения.

В документе отмечается: «Мы информируем вас, что на территории Азербайджана нет военного контингента какой-либо иностранной страны, и мы решительно осуждаем информационные манипуляции, основанные на ложной информации в этом отношении».

Агентство указало на телеканал İran İnternational, издание The Telegraph и агентство Kan как на источники недостоверной информации. По мнению MEDİA, эти СМИ распространили ложные сведения о якобы имевшем место запрете Израиля своим военнослужащим находиться в Азербайджане.

«В то же время мы еще раз обращаем внимание на то, что СМИ должны соблюдать единые общепризнанные принципы журналистики при распространении информации независимо от того, в какой стране они работают», — подчеркивается в заявлении.

Агентство призвало общество доверять только официальным источникам информации, а журналистов и общественных активистов - проявлять бдительность в условиях растущего распространения ложной информации.

Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила, что армия Израиля запретила своим военнослужащим оставаться в Азербайджане и Грузии из-за угрозы ударов со стороны Ирана, сообщает. Якобы согласно распоряжению армейского руководства, израильские военнослужащие, находящиеся в этих двух республиках Южного Кавказа, обязаны немедленно вернуться в Израиль.

Якобы причиной такого решения стала близость Грузии и Азербайджана к Ирану, наличие иранского населения на их территориях, а также общая граница Азербайджана с Ираном.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели 31 июля в Тегеране председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате покушения и убийство в Бейруте одного из командиров «Хезболлы» Фуада Шукра. Иран, ХАМАС и «Хезболла» обвинили в нападениях Израиль и пообещали ответные действия.

В связи с напряженной обстановкой МИД Азербайджана также выпустил предупреждение для своих граждан. «Учитывая быстро меняющуюся ситуацию с безопасностью в регионе, где находится государство Израиль, гражданам Азербайджанской Республики не рекомендуется посещать Израиль без необходимости», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Министерство также призвало азербайджанцев, находящихся в Израиле, соблюдать меры безопасности и избегать мест скопления людей.