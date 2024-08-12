Китай признал, что принадлежащее ему судно разрушило важный газопровод в Балтийском море, соединяющий Финляндию и Эстонию . В Пекине уточнили, что инцидент, произошедший в октябре 2022 года, был случайным и вызван сильным штормом, говорится в статье South China Morning Post (SCMP).

Трубопровод BalticConnector был разорван большим якорем, который, по словам финской полиции, принадлежал контейнеровозу под флагом Гонконга под названием New New Polar Bear.

Правоохранители Эстонии и Финляндии провели совместное расследование инцидента и обратились в Пекин с запросами информации о судне.

Китайские власти провели расследование и недавно поделились его результатами с европейскими странами. Авторы SCMP при этом уточняют, что результаты этого расследования «не считаются официальным доказательством в расследовании».

Трубопровод BalticConnector протяженностью 77 км расположен между двумя газопроводами Nord Stream 1 и является ключевым для Финляндии. В результате инцидента трубу протащило на 100 м от места прокладки, и 4 км трубопровода теперь смещены, согласно сообщениям местных СМИ.

Рядом с газопроводом был найден большой якорь, предположительно принадлежащий китайскому судну. Следователи заявили, что труба, скорее всего, была сломана, когда якорь тащился по морскому дну.