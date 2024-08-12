ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция предлагает Греции помощь
Турция выразила готовность оказать помощь Греции в борьбе с лесными пожарами, которые привели к эвакуации деревень и больниц в районе Варнава, к востоку от Афин
Турция предлагает Греции помощь
Турция выразила готовность оказать помощь Греции в борьбе с лесными пожарами / Others
12 августа 2024 г.

В восточной части Афин, в районе Варнава, вспыхнул лесной пожар, который привел к эвакуации девяти деревень и двух больниц. Министерство здравоохранения Греции заявило, что в связи с пожаром центры здоровья в Неа Макри и Капандритиос, а также некоторые больницы в Афинах находятся в состоянии повышенной готовности.

Метеорологи и представители правительства предупредили граждан о повышенном риске лесных пожаров до четверга из-за неблагоприятных погодных условий. Министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас заявил, что половина страны будет находиться под «красным» уровнем тревоги.

Между тем, по данным дипломатических источников, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал греческому правительству сообщение о готовности Турции оказать помощь в рамках добрососедских отношений.

Греческая сторона отметила, что рассмотрит предложение и при необходимости обратится за поддержкой к Турции.

Источники отметили, что предложение помощи Греции стала возможной благодаря отсутствию крупных пожаров в Турции в настоящее время.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us