В восточной части Афин, в районе Варнава, вспыхнул лесной пожар, который привел к эвакуации девяти деревень и двух больниц. Министерство здравоохранения Греции заявило, что в связи с пожаром центры здоровья в Неа Макри и Капандритиос, а также некоторые больницы в Афинах находятся в состоянии повышенной готовности.

Метеорологи и представители правительства предупредили граждан о повышенном риске лесных пожаров до четверга из-за неблагоприятных погодных условий. Министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас заявил, что половина страны будет находиться под «красным» уровнем тревоги.

Между тем, по данным дипломатических источников, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал греческому правительству сообщение о готовности Турции оказать помощь в рамках добрососедских отношений.

Греческая сторона отметила, что рассмотрит предложение и при необходимости обратится за поддержкой к Турции.

Источники отметили, что предложение помощи Греции стала возможной благодаря отсутствию крупных пожаров в Турции в настоящее время.