ПОЛИТИКА
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Нападение с ножом в Лондоне
Женщина и 11-летняя девочка пострадали в результате нападения с ножом в центре британской столицы
Нападение с ножом в Лондоне
Фото: Wiki Commons / Others
12 августа 2024 г.

Два человека получили ножевые ранения в туристическом районе Лондона на Лестер-сквер. Нападавший был арестован. Об этом сообщила полиция.

Пострадавшие, 11-летняя девочка и 34-летняя женщина, были доставлены в больницу, говорится в сообщении полиции Вестминстера, опубликованном в социальных сетях.

Мужчина, как сообщается, был арестован и находится под стражей.

«Мы не считаем, что у нас остались подозреваемые», - добавили в полиции, отметив, что «нет никаких указаний» на террористический характер преступления.

В заявлении уточняется, что арестованный — гражданин Великобритании.

Позднее правоохранители сообщили, что 11-летней девочке потребуется лечение в больнице, но ее травмы не представляют угрозы для жизни. Ранения 34-летней женщины оцениваются как легкие.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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