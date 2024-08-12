Турция полностью привержена своим обязательствам перед НАТО. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер в интервью агентству Reuters.

«Наш приоритет - выполнять свои обязательства перед НАТО как важный союзник и укреплять солидарность с нашими союзниками. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы НАТО был готов, решителен и силен», - сказал министр Гюлер.

Он добавил, что это не противоречит интересам Турции в сотрудничестве с такими организациями, как ШОС и БРИКС.

Гюлер также рассказал, что Турция продолжает придерживаться «сбалансированного и активного подхода» в усилиях по достижению мира между Россией и Украиной. Он отметил, что прекращение огня должно стать приоритетной задачей.

Также министр Гюлер отметил, что Турция довольна сделкой с США по закупке истребителей Block-70 F-16 и комплектов для модернизации. Он добавил, что процесс идет по плану.

«Мы надеемся, что проект будет завершен без каких-либо проблем - вплоть до поставки последнего истребителя», - заявил министр агентству Reuters, отметив, что оба союзника по НАТО еще обсуждают детали сделки.