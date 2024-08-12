ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Сырский: мы взяли 1000 кв. км Курской области
Военное руководство Украины впервые прокомментировало вторжение в Курскую область РФ
Сырский: мы взяли 1000 кв. км Курской области
Фото: Reuters / Others
12 августа 2024 г.

Главнокомандующий украинской армии впервые прокомментировал операцию ВСУ в Курской области.

В телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского была опубликована запись с заседания ставки, где главком ВСУ Александр Сырский выступал по видеосвязи.

«На эту минуту под нашим контролем находится около 1000 кв. км территории Российской Федерации», — заявил Сырский.

Ранее в понедельник врио губернатора российского региона, где проходит украинская операция, заявлял, что ВСУ контролирует 480 кв. км территории и 28 населенных пунктов в области.

Украинские военные начали внезапное вторжение через границу РФ 6 августа, впервые введя регулярные войска на территорию России.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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