Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью американскому миллиардеру Илону Маску рассказал о своем последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Трампа, он посоветовал российскому президенту отказаться от вторжения в Украину.

«Не делай этого. Такое нельзя делать , Владимир. Наступят плохие времена. Не делай этого». Я сказал ему, что я сделаю в ответ на его действия. Он сказал: «Это невозможно». Я сказал: «Еще как возможно». Это был наш последний разговор», - сказал Трамп, в очередной раз заявив, что если бы он был президентом, Россия не начала бы военные действия на территории Украины.

Он добавил, что война в Украине началась из-за «глупости» действующего президента Байдена, когда тот поддержал вступление Украины в НАТО.

По мнению Трампа, Украина испытывает нехватку личного состава в вооруженных силах.

«Как известно, Россия победила Германию вместе с нами, и они победили Наполеона <…>. А у Украины не хватает личного состава, они теперь используют в боях очень молодых и пожилых», — сказал Трамп.

Трамп также сказал, что «очень хорошо» знает президента РФ и надеется «поладить» с ним, как и в прежние времена.

«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил. Он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», – сказал Трамп.

В ходе интервью миллиардер Илон Маск предложил Трампу свою кандидатуру на пост в администрации в случае победы его собеседника на президентских выборах. Маск заявил о желании «сдерживать государственные расходы» на своем предполагаемом посту.

«Думаю, было бы здорово просто иметь госкомиссию по эффективности, которая занималась бы этим и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков, тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся должным образом. Был бы рад помочь в таком поручении», - заявил Маск.