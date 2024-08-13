Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в понедельник, что его эксперты посетили поврежденную градирню на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, находящуюся под контролем РФ, и не обнаружили останков беспилотника.

«На основе наблюдений группа экспертов пришла к выводу, что маловероятно, что первичный источник пожара возник у основания градирни», - говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Его замечания прозвучали через день после того, как Украина и Россия обменялись обвинениями после сообщений о пожаре в одной из систем охлаждения АЭС.

Россия обвинила украинские войска в нанесении удара по градирне с помощью БПЛА, а президент Украины Владимир Зеленский обвинил российские войска в намеренном поджоге.

«Эксперты МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции в Украине стали свидетелями густого темного дыма, исходящего из северо-западной части станции, после того как услышали несколько взрывов в течение вечера. Команде сообщили, что сегодня произошла предполагаемая атака беспилотника на одну из градирен станции», - заявили в агентстве ООН в день начала пожара.

По словам Гросси, во время посещения пострадавшей градирни команда заметила обгоревшие участки на внутреннем оборудовании.

Были собраны образцы обломков, включая сгоревший и расплавленный пластик, сказал он.

«Во время осмотра не было обнаружено ни шин, ни останков беспилотников», - добавил глава МАГАТЭ.

Ранее местные украинские власти утверждали, что на охладительной станции АЭС российские военные подожгли автомобильные шины «в большом количестве».

Инспекция МАГАТЭ подтвердила отсутствие значительных признаков нарушения целостности, <…> ядерная безопасность станции не пострадала, заключил он, добавив, что «группа не смогла сделать окончательных выводов на основе полученных результатов и наблюдений на данный момент».

Гросси отметил, что МАГАТЭ продолжит общий анализ после дополнительного осмотра.