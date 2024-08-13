Россия и Украина намерены продолжить поставки газа по трубопроводу в Европу, несмотря на продолжающиеся боевые действия в районе ключевого пункта трансграничного транзита топлива.

Об этом сообщает газета Bloomberg со ссылкой на источники.

«Обе стороны не намерены прекращать поставки через газоприемную станцию «Суджа» в Курской области России», - сообщили изданию информированные источники.

Газета отмечает, что события в Курской области привели к тому, что европейские цены на газ достигли самого высокого уровня за год на фоне опасений, что поставки могут быть нарушены.

«Тем не менее у обеих сторон есть финансовый стимул для того, чтобы топливо продолжало поступать», - отмечается в статье.

«Украина хочет, чтобы ее считали надежным партнером в Европе, надеясь, что трейдеры в регионе будут активнее использовать ее огромные газовые хранилища. И у нее есть веские причины защищать свою инфраструктуру, поскольку неиспользуемые трубопроводы могут стать объектами военных атак или прийти в негодность, а их ремонт будет стоить дорого», - говорится в публикации.

Однако «любое случайное повреждение ключевой инфраструктуры на газоприемной станции может прекратить поставки», - сказал один из источников.

Поставщик российского газа - компания «Газпром» - не ответила на просьбу Bloomberg о комментарии. Министерство энергетики Украины также отказалось от комментариев.

«Мы намерены продолжать оказывать услуги по транспортировке газа в рамках соглашения», - ответили в украинской компании «Нафтогаз», имея в виду соглашение о транзите газа, срок действия которого истекает в декабре.

«Газпром», как сообщается, продолжает поставлять газ в пункт «Суджа», суточные поставки стабильно варьируются от 37 млн кубометров до почти 40 млн кубометров. В последние недели до начала операции ВСУ в Курской области поставки держались на уровне 42 млн кубометров в день.

«Российские поставки через Украину должны оставаться в пределах нормы во вторник, согласно так называемым номинациям или заказам, опубликованным украинской энергосистемой. Фактические поставки еще могут измениться», - пишет газета.