Турецкая Национальная разведывательная организация (MİT) провела успешную операцию по ликвидации глобальной кибершпионской сети. Операция была осуществлена совместно с местными властями под руководством прокуратуры Анкары.

По данным источников в службах безопасности, сеть похитила персональные данные тысяч людей по всему миру, включая граждан Турции. В ходе длительного расследования было установлено, что преступная группировка имела международные связи и делилась украденной информацией с различными организациями, в том числе террористическими.

В результате операции арестовано и заключено под стражу 11 подозреваемых. Также закрыто множество веб-сайтов, связанных с преступной сетью. Расследование продолжается.

MİT заявила о намерении расширить свои операции против угроз кибершпионажа. Целью этих действий является защита конфиденциальных личных данных граждан и противодействие деятельности, угрожающей национальной безопасности Турции.