ТУРЦИЯ
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Турция разоблачила глобальную кибершпионскую сеть
Национальная разведка Турции арестовала 11 подозреваемых и закрыла множество сайтов, связанных с кражей персональных данных
Турция разоблачила глобальную кибершпионскую сеть
Фото: Национальная разведывательная организация Турции / Others
13 августа 2024 г.

Турецкая Национальная разведывательная организация (MİT) провела успешную операцию по ликвидации глобальной кибершпионской сети. Операция была осуществлена совместно с местными властями под руководством прокуратуры Анкары.

По данным источников в службах безопасности, сеть похитила персональные данные тысяч людей по всему миру, включая граждан Турции. В ходе длительного расследования было установлено, что преступная группировка имела международные связи и делилась украденной информацией с различными организациями, в том числе террористическими.

В результате операции арестовано и заключено под стражу 11 подозреваемых. Также закрыто множество веб-сайтов, связанных с преступной сетью. Расследование продолжается.

MİT заявила о намерении расширить свои операции против угроз кибершпионажа. Целью этих действий является защита конфиденциальных личных данных граждан и противодействие деятельности, угрожающей национальной безопасности Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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