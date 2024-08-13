Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, в интервью главе соцсети X Илону Маску заявил, что надеется наладить отношения с лидерами Китая, России и Северной Кореи — Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

«Они лучшие в своей игре, они жесткие, умные, безжалостные и будут защищать свою страну», — заявил Трамп, говоря о упомянутых лидерах.

Вместе с тем экс-президент назвал Китай, Россию, Иран и Северную Корею современными «осями зла», обладающими ядерным оружием. Однако, подчеркнул Трамп, улучшение отношений с этими лидерами желательно, потому что самая большая угроза миру — это не глобальное потепление, а ядерная война‎»‎.

Экс-президент отдельно уточнил, что «не сделает ничего плохого Ирану», если победит на выборах. При Трампе отношения Вашингтона и Тегерана достигли низшей точки — он вывел США из ядерной сделки 2015 года и ввел санкции против иранской нефти.

Политик также заявил, что президент США Джо Байден якобы приблизил мир к Третьей мировой войне, подав неверный сигнал Путину, и снова обвинил нынешнюю администрацию в создании войны в Украине. Кроме того, он обвинил Белый дом в развязывании войны между Израилем и Палестиной, которая привела к израильскому вторжению в Газу и гибели 40 тыс. палестинцев.

Во время разговора с Маском Трамп повторил свой тезис, что не поддерживает всеобщий переход на электромобили. Политик отметил: Tesla производит отличные продукты, но «это не значит, что у каждого должен быть электромобиль».

Трамп также пообещал, что в случае избрания продолжит политику по увеличению внутреннего производства нефти и газа. Маск, генеральный директор крупнейшего в мире производителя электромобилей, сказал, что его собственные взгляды на переход к «зеленой» энергетике «умеренные» и что нефтегазовую отрасль не следует очернять.

«В мире существует определенный спрос на нефть и газ, и, вероятно, лучше, если США будут обеспечивать его, чем некоторые другие страны», — уточнил Маск.

Трамп также упомянул об энергопотреблении искусственного интеллекта (ИИ) и сказал, что стране необходимо увеличить производство энергии, если она хочет превзойти Китай в сфере ИИ.