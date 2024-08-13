Официальные лица Эфиопии и Сомали 13 августа продолжат непрямые переговоры при посредничестве Турции, чтобы урегулировать спор вокруг Сомалиленда. Отношения двух стран обострились после того, как в январе текущего года Аддис-Абеба подписала соглашение с отколовшимся регионом Сомалиленд — Эфиопия захотела использовать сомалийский порт Бербера в Красном море для экспорта своих товаров.

По словам турецких дипломатических источников агентства «‎Анадолу»‎, делегации Эфиопии и Сомали начали непрямые переговоры 12 августа в Анкаре. Встречи проходят в МИД Турции, при этом делегации Эфиопии и Сомали не встречаются лицом к лицу. Турецкие официальные лица проводят «челночную дипломатию» под координацией министра иностранных дел Хакана Фидана.

Отдельные встречи проводятся с каждой стороной для поиска примирения в общих рамках в рамках «долгого процесса», отметили источники.

Ранее 12 августа министр Фидан отдельно встретился со своим эфиопским коллегой Тае Астке Селассие и сомалийским коллегой Ахмедом Моаллимом Фики. Турция работает над тем, чтобы положить конец напряженности между Эфиопией и Сомали — двумя странами Африканского Рога.

В начале июля в столице Турции Анкаре прошел первый раунд прямых переговоров между министрами иностранных дел Эфиопии и Сомали. В результате стороны договорились встретиться снова для второго раунда 2 сентября.

Эфиопская сторона потеряла свои порты на Красном море в начале 1990-х годов после гражданского конфликта и войны за независимость Эритреи, которая длилась с 1961 по 1991 год.

В 1991 году Эритрея получила независимость от Эфиопии, что привело к созданию двух отдельных государств. В результате разделения Аддис-Абеба потеряла прямой доступ к Красному морю и ключевым портам. С тех пор страна не имеет выхода к морю, что сказывается на ее способности вести эффективную морскую торговлю.