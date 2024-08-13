ПОЛИТИКА
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Израиль атаковал Газу пока весь мир следил за Олимпиадой в Париже
Пока мир был сосредоточен на последних днях Олимпийских игр в Париже в минувшие выходные, Израиль усилил свои авиаудары по палестинской Газе, продемонстрировав контраст между двумя разными мирами. #trtнарусском #Палестина #Франция #Париж #Газа #ОлимпийсиеИгры #Олимпиада #удар #атака #Израиль #авиаудар #новости #трт #новостимира
Израиль атаковал Газу пока весь мир следил за Олимпиадой в Париже / Others
13 августа 2024 г.
Истории
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