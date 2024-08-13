Вашингтон ведет переговоры с Украиной о возможности использовать американское оружие, в частности, ракетные комплексы ATACMS для ударов по российской территории, сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

Он отказался уточнять детали, но подчеркнул, что политика США на этом направлении не изменилась.

Еще в мае США дали «‎зеленый свет»‎ Вооруженным силам Украины (ВСУ) на использование западного оружия для ударов по территории РФ. Однако тогда речь не шла о дальнобойных ракетах ATACMS.

На прошлой неделе газета The Washington Post (WP) сообщила, что Киев обратился к США с просьбой разрешить им наносить удары по территории России с помощью поставленного США дальнобойного оружия. По данным издания, Киев планирует задействовать ракеты в ходе наступления в Курской области. Это якобы поможет ВСУ захватить больше территории и усилить свои позиции на переговорах с Москвой.

В июле представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон должен тщательно продумать потенциальные последствия, прежде чем позволить Киеву использовать американские ракеты.

По информации WP, ВСУ хотят использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по российским военным аэродромам. Источники издания отмечают, что такое политическое решение поможет Украине усилить охрану границы и сохранить за собой завоеванные территории в Курской области.

Источник WP в администрации президента Владимира Зеленского уточнил, что за три дня операции в Курской области украинские силы захватили около 100 квадратных километров территории и взяли в плен сотни российских солдат.

Они также контролируют газоизмерительную станцию Суджа, которую «Газпром» использует для поставок топлива в Европу.

США тайно отправили первую партию баллистических ракет большой дальности Украине еще в апреле, пишет агентство Reuters. Армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS) большей дальности могут поражать цели на расстоянии до 300 км, что почти вдвое превышает дальность действия ракет ATACMS средней дальности, которые США начали отправлять в конце прошлого года.