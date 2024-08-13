Политический директор премьер-министра Венгрии Балаш Орбан призвал мир «проснуться» в ответ на недавнее нападение Украины на Курскую область России. Политик призвал к скорейшим мирным переговорам между Москвой и Киевом, чтобы положить конец конфликту.

«Тревожные события последнего времени, обострился российско-украинский конфликт. Мир должен проснуться СЕЙЧАС! Бессмысленно праздновать жестокие военные действия с любой стороны», — написал Орбан в X.

«Позиция Венгрии была ясной и последовательной с самого начала: конфликт не может быть разрешен на поле боя, только путем переговоров», — подчеркнул политик.

Украина начала внезапное наступление Курскую область РФ 6 августа, быстро захватив несколько сотен километров приграничной территории в Суджанском и Беловском районах. В результате нападения, по данным российской стороны, погибли 12 мирных жителей и ранены 121 человек, в том числе 10 детей. В больницах лечатся 69 человек, 17 из них в тяжелом состоянии.

По последним данным Министерства обороны России, с начала боевых действий в Курской области Украина потеряла до 1610 военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Киев эти данные никак не комментировал.

Глава ВСУ Александр Сырский 12 августа заявил, что украинские войска якобы захватили 1000 кв км приграничного района Курской области России. Президент России Владимир Путин пообещал «достойно ответить» на нападение и приказал своим войскам «вытеснить врага с наших территорий».

В начале июля, сразу после начала венгерского председательства в ЕС, премьер Виктор Орбан заехал в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон в рамках «мирной миссии». По итогам поездок он предложил Брюсселю разработать новые планы для урегулирования российско-украинского конфликта.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ уточнила, что у венгерского премьера нет соответствующих полномочий для проведения «мирных миссий».