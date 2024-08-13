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Последние минуты жизни ребенка из Газы
На камеры попал момент последних минут жизни ребенка из Газы после израильского удара по лагерю беженцев «Бурайдж» в центральной части сектора. Сообщается, что по меньшей мере два человека погибли, семеро получили ранения. Всего с 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии в Газе приблизилось к 39,9 тыс. #trtнарусском #газа #секторгаза #младенец #жизнь #газа #последниеминуты #жизнь #новости #трт #новостимира
Последние минуты жизни ребенка из Газы / Others
13 августа 2024 г.
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