Последние минуты жизни ребенка из Газы

На камеры попал момент последних минут жизни ребенка из Газы после израильского удара по лагерю беженцев «Бурайдж» в центральной части сектора. Сообщается, что по меньшей мере два человека погибли, семеро получили ранения. Всего с 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии в Газе приблизилось к 39,9 тыс. #trtнарусском #газа #секторгаза #младенец #жизнь #газа #последниеминуты #жизнь #новости #трт #новостимира