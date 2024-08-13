Израильская разведка считает, что Иран принял решение атаковать Тель-Авив напрямую и может сделать это в ближайшие дни, пишет газета Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает: атака будет ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля. Израиль не брал на себя ответственность за это убийство, несмотря на обвинения ХАМАС и Революционной гвардии Ирана.

По данным газеты, первый удар, скорее всего, нанесет «‎Хезболла»‎, которая пообещала отомстить за убийство военачальника Фуада Шукра в Бейруте. За ней по Израилю ударит Иран. К атаке также могут присоединиться йеменские хуситы, которые в июне уже выпустили ракету по порту Эйлата, а в июле запустили беспилотник по Тель-Авиву.

Израильские и американские официальные лица сообщили Axios, что Тегеран провел значительную подготовку в своих ракетных и беспилотных подразделениях, аналогичную той, что была перед атакой на Израиль в апреле. «Иранцы открыто демонстрируют (на местах) свою решимость осуществить значительное нападение в дополнение к своим публичным заявлениям о том, что атака превзойдет ту, которую они осуществили в апреле. Иранские публичные заявления не отражают никакого отступления», — заявил изданию высокопоставленный израильский чиновник.

На брифинге для журналистов 12 августа представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби также отметил: разведка США указывает на возможность атаки Ирана по Израилю в ближайшие дни.

По его словам, новые данные израильской разведки предполагают, что удар может произойти до начала переговоров о прекращении огня в Газе, запланированных на четверг. Это может поставить под угрозу непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, отметил Кирби.

Чиновник уточнил, что США по-прежнему ожидают участия всех сторон в переговорах в четверг, но подчеркнул, что удар Ирана по Израилю может подорвать переговоры о прекращении огня.