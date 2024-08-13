Киев и Вашингтон ведут закрытые дипломатические переговоры об использовании ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Об этом на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube, официальный представитель Госдепа США Ведант Патель.

«Я не буду вдаваться в детали частных дипломатических дискуссий с нашими украинскими партнерами», - сказал Пател.

Тем временем глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров попросил у своего французского коллеги разрешения наносить удары по территории России оружием, поставленным Парижем.

«У меня состоялся продуктивный разговор с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Я настаивал на необходимости снятия запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника», - пишет Умеров в социальных сетях.

Также во вторник стало известно, что Украина не добилась разрешения от Великобритании на использование ракет Storm Shadow в операции ВСУ в Курской области. Об этом The Telegraph сообщил представитель канцелярии премьер-министра Кира Стармера.

«Мы однозначно заявили, что предоставленное Великобританией оборудование предназначено для обороны Украины», — отметили в канцелярии.