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США и Украина обсуждают удары по России
Представитель Госдепа заявил о закрытых «дипломатических дискуссиях» о применении Украиной американских ракет в Курской области
США и Украина обсуждают удары по России
Фото: Reuters / Others
13 августа 2024 г.

Киев и Вашингтон ведут закрытые дипломатические переговоры об использовании ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Об этом на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube, официальный представитель Госдепа США Ведант Патель.

«Я не буду вдаваться в детали частных дипломатических дискуссий с нашими украинскими партнерами», - сказал Пател.

Тем временем глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров попросил у своего французского коллеги разрешения наносить удары по территории России оружием, поставленным Парижем.

«У меня состоялся продуктивный разговор с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Я настаивал на необходимости снятия запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника», - пишет Умеров в социальных сетях.

Также во вторник стало известно, что Украина не добилась разрешения от Великобритании на использование ракет Storm Shadow в операции ВСУ в Курской области. Об этом The Telegraph сообщил представитель канцелярии премьер-министра Кира Стармера.

«Мы однозначно заявили, что предоставленное Великобританией оборудование предназначено для обороны Украины», — отметили в канцелярии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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