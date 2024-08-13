ПОЛИТИКА
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Иран отверг увещевания европейцев
В МИД Ирана назвали призывы стран «евротройки» в адрес Тегерана «лишенными политической логики»
Иран отверг увещевания европейцев
Фото: Reuters / Others
13 августа 2024 г.

Призывы Франции, Германии и Великобритании к Ирану проявить сдержанность в отношении Израиля «лишены политической логики и противоречат принципам международного права». Об этом заявили во вторник в МИД Ирана.

В понедельник три европейские страны выступили с заявлением, в котором призвали Иран и его союзников воздержаться от нападений на Израиль в отместку за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Закрывая глаза на преступления сионистского режима, страны «евротройки» требуют от Ирана не отвечать на нарушение его суверенитета и территориальной целостности», - заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Канаани добавил, что Тегеран намерен сдерживать Израиль, и призвал Париж, Берлин и Лондон «раз и навсегда выступить против войны в Газе и подстрекательств Израиля».

«Бездействие Совета Безопасности ООН и широкая политическая и военная поддержка западными правительствами сионистского режима являются основными факторами, стоящими за региональным расширением кризиса в Газе», - заявил иранский чиновник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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