Рекордно высокая температура в Европе, усугубленная углеродным загрязнением, стала причиной смерти 50 тыс. человек в прошлом году. При этом континент нагревается гораздо быстрее, чем другие части мира, говорится в исследовании ISGlobal, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Смертность, связанная с жарой, в 2023 году была самой высокой в Греции: 393 смерти на миллион человек, за ней следуют Италия с 209 смертями на миллион и Испания с 175 смертями на миллион.

Врачи называют жару «тихим убийцей», потому что она уносит гораздо больше жизней, чем думает большинство людей. Смертность в 2023 году была бы на 80% выше, если бы люди не адаптировались к повышению температуры за последние два десятилетия, отмечает Элиза Галло, специалист по экологической эпидемиологии из ISGlobal.

«Но число смертей, связанных с жарой, все еще слишком велико, — предупредила эксперт. — Европа нагревается в два раза быстрее, чем в среднем в мире — мы не можем почивать на лаврах».

Волны жары стали более интенсивными, продолжительными и частыми, поскольку люди сжигают ископаемое топливо и разрушают природу — забивая атмосферу газами, которые действуют как парниковые и нагревают планету, говорится в отчете.

В глобальном масштабе 2023 год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений, при этом ученые считают, что 2024 год превзойдет и этот показатель.

Исследователи обнаружили, что более прохладные страны Европы, такие как Великобритания, Норвегия и Швейцария, столкнутся с наибольшим относительным ростом числа некомфортно жарких дней.

Но абсолютное число погибших по-прежнему будет самым высоким в Южной Европе, которая лучше приспособлена к жаркой погоде, но более подвержена воздействию палящих температур.

Результаты исследования были опубликованы в дни, когда лесные пожары охватили леса в районе Афин, Франция выпустила предупреждения о чрезмерной жаре для больших территорий страны, а Великобритания готовится к самому жаркому дню года.