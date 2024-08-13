Когда дело касается экономики, американцы больше доверяют вице-президенту США Камале Харрис нежели кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на социологические опросы Мичиганского университета.

Доля избирателей, которые говорят, что не доверяют ни Трампу, ни вице-президенту Камале Харрис, сократилась почти вдвое. В общем зачете Харрис на 5 процентных пунктов обходит экс-президента (у Трампа 45% одобрения, у вице-президента — 50%).

Опрос «знаменует собой резкое изменение настроений избирателей после того, как президент Джо Байден отказался от участия в президентской гонке» в прошлом месяце, уточняет FT.

«Тот факт, что избиратели более позитивно относятся к [вице-президенту] Харрис, чем к Байдену... говорит о том, насколько плохо дела обстоят у Байдена, и о том, насколько хорошо справляется Харрис», — заявил профессор Мичиганского университета Эрик Гордон.

До того, как президент выбыл из предвыборной гонки, американцы склонны были считать Трампа более компетентным в вопросах экономики. Байдену в финансовых вопросах доверяли лишь 35% зарегистрированных избирателей — в то время как Трампа выбрали 41%.

Августовский опрос показал семипроцентный рост поддержки демократического кандидата. 42% опрошенных заявили, что доверяют вице-президенту в вопросах управления экономикой, независимо от их мнения о ней и от того, как они планируют голосовать.

Показатели Трампа остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

10% респондентов заявили, что не доверяют ни одному из кандидатов — по сравнению с 18% в июле. Тем не менее только 12% респондентов заявили, что, по их мнению, экономическая политика Харрис сделает их «намного лучше» в финансовом отношении, в то время как 22% сказали то же самое о политике Трампа.

При этом большая доля избирателей (43%) также сообщила, что доверяет бывшему президенту в вопросах решения торговых проблем с Китаем больше, чем Харрис (39%).