В понедельник в центральной части Сирии произошло землетрясение. Его толчки ощущались в Ливане и Иордании, а также на севере Израиля.

Национальный центр по землетрясениям Сирии сообщил, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 28 км к востоку от города Хама в 23:56 по местному времени.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,0 и сообщила, что глубина толчков составила 10 км. Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) определил магнитуду в 4,8.

Государственное информационное агентство Иордании сообщило об афтершоке магнитудой 3,9 менее чем через час после первого землетрясения.

По меньшей мере 25 человек получили легкие и средние травмы в результате давки после землетрясения, сообщил во вторник директор здравоохранения сирийского города Хама Махер Юнис.

Многие в Сирии сразу же вспомнили 2023 год, когда трагическое землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни более 50 тыс. человек в Сирии и Турции.

В Дамаске и Бейруте в понедельник многие жители вышли на улицы, опасаясь усиления толчков, которые могут обрушить здания.