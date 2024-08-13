Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетит Турцию 13-14 августа 2024 года по приглашению своего турецкого коллеги Хакана Фидана. Ожидается, что его будет сопровождать министр обороны Туркменистана Бегенч Гундогдыев.

Визит проходит на фоне укрепления двусторонних отношений. В марте 2024 года председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в Анталийском дипломатическом форуме, где президенту Турции было присвоено звание «Почетный народный старейшина Туркменистана». Тогда же были подписаны важные соглашения в сфере энергетики и авиации.

Объем двусторонней торговли в 2023 году достиг 2,6 млрд долларов, увеличившись на 26% по сравнению с предыдущим годом. С 1992 года турецкие строительные компании реализовали в Туркменистане проекты на сумму 53,4 млрд долларов.

В ходе предстоящего визита планируется обсудить пути достижения целевого показателя двустороннего торгового оборота в 5 млрд долларов, меры по эффективному использованию транспортного коридора через Каспийское море, проекты по поставке туркменского газа в Турцию и Европу, а также сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, особенно Организации тюркских государств (ОТГ).

Визит Мередова в очередной раз подчеркивает стремление обеих стран к расширению сотрудничества в ключевых экономических и стратегических сферах, включая энергетику, торговлю, транспорт и региональную интеграцию.