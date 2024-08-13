Современные события ясно показывают, что спортивные игры часто превращаются в арену для политических игр. Атлетические достижения используются как инструмент для укрепления внутреннего национального единства, а также для внешнего влияния, служа средством демонстрации мощи и идеологических посланий на международной арене.

Идея о том, что «спорт вне политики», не соответствует действительности, поскольку спорт не только отражает политические процессы, но и тесно с ними переплетается, активно влияя на их формирование.

Спорт также выполняет функцию «мягкой силы», позволяя государствам использовать спортивные события для укрепления международных отношений. Даже при политической напряженности спортивные встречи между странами часто становятся площадкой для диалога.

Эти Олимпийские игры, которые сопровождаются рядом скандальных эпизодов, не стали исключением. История Олимпийских игр в целом изобилует примерами использования спорта в политических целях.

Политические игры

В 1936 году Берлин был выбран местом проведения Олимпийских игр. К тому моменту нацистская партия уже как 3 года правила в стране. В ряде западных стран появились призывы к бойкоту Олимпийских игр в Берлине, вызванные возмущением политикой нацистской Германии. Тем не менее правительство Германии использовало международное внимание как возможность представить страну «передовой нацией», одновременно продвигая идею о физическом превосходстве арийской расы. Однако, несмотря на этот нарратив, победы на Олимпиаде одерживали, конечно же, спортсмены из разных стран. Особенно символичной стала победы афроамериканца Джесси Оуэнса, который взял 4 золотые медали в беге, что рушило миф о расовом превосходстве арийцев. С другой стороны, Германия действительно была самой успешной страной в общем зачете, завоевав почти вдвое больше призовых мест, чем занявшие второе место американцы.

В 1956 году многие страны отказались участвовать в Олимпийских играх в Мельбурне. В том году во время Суэцкого кризиса на Ближнем Востоке, когда израильские войска в октябре вторглись на Синайский полуостров, Египет, Ливан и Ирак бойкотировали игры в знак протеста против действий Израиля. В то же время, за несколько недель до открытия Олимпиады, советская армия вторглась в Будапешт. В ответ на это вторжение Нидерланды, Испания и Швейцария также отказались участвовать в соревнованиях.

Во время летних Олимпийских игр 1968 года в Мехико произошло несколько знаковых политических событий, тесно связанных с экономическими и социальными реалиями страны. Правительство Мексики потратило значительные средства на подготовку и проведение Олимпийских игр, несмотря на тяжелое экономическое положение страны. Эти инвестиции вызвали недовольство среди граждан, особенно среди студентов, которые считали, что деньги следовало бы направить на решение социальных проблем. За десять дней до открытия игр студенческие протесты в Мексике достигли своего пика. Демонстранты вышли на улицы, требуя перераспределения государственных средств и улучшения социальных условий. В ответ на эти протесты мексиканская армия окружила площадь в районе Тлателолко и открыла огонь по протестующим. В результате этого погибли более 200 человек, а более 1000 получили ранения. Это событие вошло в историю как резня в Тлателолко.

На фоне этих событий Олимпиада в Мехико стала ареной для международного протеста. Во время церемонии награждения в легкой атлетике американские спринтеры Томми Смит и Джон Карлос подняли кулаки в черных перчатках, выражая протест против расовой несправедливости и неравенства в США, что добавило политическую окраску к спортивному событию. Хотя этот жест использовался и ранее, с тех пор он особенно стал символом борьбы с расизмом и сегодня ассоциируется с движением Black Lives Matter (BLM), став частью его визуальной и символической репрезентации.

Олимпийские игры 1972 года опять не обошлись без израильтян. Во время игр в Мюнхене вооруженные члены организации «Черный сентябрь» захватили в заложники 11 членов израильской олимпийской команды. Одним из требований было обеспечить безопасный проход в Египет сотен палестинцев, находящихся в заключении в Израиле. Это требование касалось освобождения не только палестинцев, но и других задержанных. Тогдашняя премьер-министр Израиля Голда Меир обратилась к другим странам с призывом спасти израильских граждан. Инцидент завершился гибелью заложников и одного полицейского.

В 1976 году 29 стран африканских стран бойкотировали Олимпийские игры из-за отказа Международного олимпийского комитета (МОК) запретить участие Новой Зеландии после того, как сборная Новой Зеландии по регби совершила турне по Южной Африке ранее в том же году. Южной Африке было запрещено участвовать в Олимпийских играх с 1964 года из-за политики апартеида. Хотя бойкот не привел к исключению Новой Зеландии из соревнований, он оказал значительное финансовое влияние на Игры. Важнейшим результатом этого бойкота стало привлечение внимания мирового сообщества к проводимой политике апартеида в Южной Африке.

Другой бойкот на этих же играх был связан с проблемой между Китайской Республикой (Тайвань) и Китайской Народной Республикой. КНР стремилась вступить в МОК и участвовать в Олимпийских играх 1976 года, одновременно добиваясь исключения Тайваня из организации. Признание Канадой Китая в 1970 году привело к разрыву дипломатических отношений с Тайванем. Тогдашний премьер Канады Пьер Трюдо заявил, что название «Республика Китай» недопустимо на играх. Однако МОК не был готов исключить Тайвань. США, основной союзник Тайваня, также выступили против любого исключения или принуждения Тайваня к изменению названия. МОК предложил компромисс: Тайвань мог бы участвовать под названием «Формоза», как это было на Олимпийских играх 1960 года в Риме. Был даже предложен вариант, при котором Тайвань мог бы использовать свой флаг и гимн в Монреале, но Тайвань отказался. В результате ни Тайвань, ни КНР в Олимпиаде не участвовали.

Международная критика была направлена на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, где, помимо значительного притока иностранных туристов и строительства новой инфраструктуры и транспортных систем, город также столкнулся с другой серьезной проблемой: массовым выселением и сокрытием бедных жителей от глаз иностранных зрителей и СМИ. В целях улучшения имиджа города и обеспечения безопасности туристов власти осуществили масштабные операции по переезду людей. Местные жители критиковали большие затраты на подготовку и проведение игр, указывая на то, что эти средства могли бы быть использованы для улучшения здравоохранения и образования.

Таким образом, практически каждая Олимпиада была связана с политическими событиями, и это лишь некоторые из них.

Олимпиада-2024

Один из самых громких скандалов этих Олимпийских игр в Париже разразился вокруг женского бокса. Критики идеологии «воук» привлекли внимание к участию двух спортсменок — представительницы Алжира Иман Хелиф и Тайваня Линь Юйтин — которые в прошлом году, по некоторым данным, возможно, не прошли тесты, связанные с определением пола. Однако эта тема сопровождается некоторыми деталями, связанными с идеологической повесткой и конфликтом различных организаций.

Дело в том, что в первый же день после боя с итальянкой вспыхнул настоящий скандал мирового масштаба. Все, кому не лень, обрушились на алжирку с критикой как лично в ее адрес, так и на систему отбора на Олимпиаду в целом. Практически с самого начала Олимпиады разразилась волна критики из-за более чем оскорбительной церемонии открытия, в которой полностью раскрылась «трансгендерная» повестка.

Вся эта повестка идеально вписывается в правый дискурс США, критикующий идеологию «воукизма», к которой причисляют все, что считается чрезмерно либеральным или прогрессивным. Сегодня гендерная тема занимает одно из центральных мест в общественном дискурсе, особенно в США, где служит основным разделительным барьером между конфликтующими сторонами — республиканцами и демократами. Так называемые правые рассматривают это противостояние как борьбу западной цивилизации с захватчиками, как внешними, так и внутренними, угрожающими их ценностям, или в более широком смысле, как войну добра со злом.

Основные ассоциации, неразрывно связанные с этой идеологией, главным образом включают расовые (этнические, религиозные) и гендерные аспекты. На основе этих факторов левые либералы склонны возвеличивать представителей меньшинств этих категорий. Политика «инклюзивности» предполагает «вовлеченность», поэтому фильмы, реклама и другие виды коммуникации все чаще демонстрируют «разнообразие» в своем контенте.

«Воукизм» поддерживает идею о том, что человек может самостоятельно определять свою гендерную идентичность, и опирается на более амбивалентное понимание пола. «Воукизм» утверждает, что гендер не ограничивается традиционными представлениями о двух полах, а представляет собой широкий спектр идентичностей и выражений. Это означает, что пол не является бинарной системой, а включает множество вариаций. В США так и говорят «non-binary». По мнению сторонников «воук», такое понимание пола лучше способствует инклюзивному обществу.

Образы

Следует сказать, что многие СМИ часто не способствуют полноценному обсуждению вопросов. Они вынуждены значительно упрощать сложные темы, чтобы вместить их в ограниченные форматы желтой прессы, оставляя в стороне многие важные аспекты. Специалисты утверждают, что методы выбора и представления тем в СМИ предвзяты из-за экономических и политических давлений. В результате СМИ воспринимаются как сильно подверженные влиянию властных групп, что подрывает эффективность публичной сферы.

Можно выделить два типа медиа: традиционные и социальные медиа. Несмотря на то что традиционные медиа уже давно присутствуют в социальных сетях, их формат не позволяет создавать тот же уровень обсуждений и активного взаимодействия с аудиторией, который характерен для социальных медиа. Порой безымянный блогер может собрать больше подписчиков и вызвать более оживленные дискуссии под своими постами, чем многомиллиардные медиа-корпорации с тысячами сотрудников.

В обычные дни политика, культура и спорт тесно переплетаются, что отражается в контенте обоих типов медиа. Одним из основных различий является язык: традиционные медиа используют более официальный стиль, тогда как социальные медиа склонны к более повседневному, а порой и вульгарному тону.

Минувшие Олимпийские игры особенно ярко продемонстрировали различия между этими двумя видами медиа. Олимпиада четко разграничила эти две сферы, превратив форменные различия в смысловые.

В то время как телевизионные и печатные издания преимущественно передавали факты и результаты соревнований, платформы социальных медиа писали, а точнее, изображали визуальные нарративы. Так, турецкий стрелок Юсуф Дикеч, завоевавший серебро в стрельбе из пневматического пистолета, стал мировой знаменитостью и популярным мемом благодаря своей расслабленной позе с рукой в кармане и без привычной экипировки. «Хитмен на Олимпиаде», говорили пользователи соцсетей. При этом взявшего золото «никто не видел». Присутствие в соцмедиа становится единственным видимым присутствием. Такое виртуальное существование формирует новое понимание, при котором то, что раньше считалось значимым, может стать менее важным по сравнению с образом, который мы создаем в цифровом пространстве.

Образ алжирской боксерши, кусающая медаль китайская гимнастка, двое американских спортсменов, кланяющиеся обладательнице золотой медали из Бразилии на пьедестале почета, — это те образы, которые люди запоминают.

Необязательно даже выигрывать. Австралийская танцовщица брейк-данса стала популярной благодаря выступлению, в котором она не набрала ни одного очка. Ее необычный номер на Олимпиаде, включающий движения, похожие на прыжки кенгуру и скольжение змеи, быстро распространился в интернете и породил слухи о том, что она использовала этот момент международного внимания для продвижения своей академической карьеры. Оказалось, что она была преподавателем в престижном университете в Австралии и имела докторскую степень в области культурологии. Эта история также вызвала гнев критиков «воук», поскольку подобный инцидент подорвал усилия сотен настоящих австралийских спортсменов.

Таким образом, спортивные мероприятия всегда сопровождают политические процессы, и состоявшиеся в Париже Олимпийские игры только подтверждают эту тенденцию.