Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир во вторник заявил о необходимости разрешить евреям молиться на территории мечети Аль-Акса. В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху опровергли возможность изменения статуса места поклонения.

«Нет частной политики какого-либо министра на Храмовой горе - ни министра национальной безопасности, ни любого другого министра», — заявили в офисе Нетаньяху. Бен-Гвир, посетивший комплекс в Тиша бе-Ав — день еврейского траура — сказал: «Наша политика — разрешить молитву». Вакф, фонд, управляющий этим местом, сообщил, что во вторник на территорию вторглись около 2250 евреев.

Представитель палестинского президента Махмуда Аббаса назвал визит Бен-Гвира «провокацией» и призвал США вмешаться, «если они хотят предотвратить неконтролируемый взрыв в регионе».

Израильские силы перекрыли дороги, ведущие к Старому городу Иерусалима, развернули сотни солдат, фактически установили в районе «военное положение», одновременно ввели строгие ограничения для палестинцев, пытающихся войти в мечеть.

Споры вокруг Аль-Аксы подчеркнули глубокие разногласия в израильском правительстве. Ранее Нетаньяху уже делал выговор министру обороны Йоаву Галанту за критику целей войны в Газе.

Бен-Гвир повторил свой призыв к «окончательной победе» в Газе, заявив, что целью войны должно быть поражение ХАМАС и «поставить их на колени».

Мечеть Аль-Акса считается третьим по святости местом в исламе. Евреи называют эту территорию Храмовой горой, полагая, что здесь находились два древних еврейских храма.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, где расположена Аль-Акса, во время арабо-израильской войны 1967 года. В 1980 году Израиль аннексировал весь город, что никогда не было признано международным сообществом.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, особенно учитывая риск эскалации конфликта в Газе и потенциального вовлечения Ирана и его региональных союзников.