ПОЛИТИКА
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Восьмилетняя девочка установила мировой рекорд по отжиманиям
Восьмилетняя Лидия Котельникова из Перми побила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин. Девочка отжалась без перерыва 1 501 раз. Предыдущий рекорд — 1 206 раз принадлежал австралийке Еве Кларк: она установила его в 34 года. В чем же секрет успеха россиянки? #россия #пермь #девочка #отжимания #сильная #рекорд #рекордГиннесса #борьба #спорт #питание
Восьмилетняя девочка установила мировой рекорд по отжиманиям / Others
13 августа 2024 г.
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