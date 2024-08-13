Восьмилетняя девочка установила мировой рекорд по отжиманиям

Восьмилетняя Лидия Котельникова из Перми побила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин. Девочка отжалась без перерыва 1 501 раз. Предыдущий рекорд — 1 206 раз принадлежал австралийке Еве Кларк: она установила его в 34 года. В чем же секрет успеха россиянки? #россия #пермь #девочка #отжимания #сильная #рекорд #рекордГиннесса #борьба #спорт #питание