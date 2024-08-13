ПОЛИТИКА
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Украинец приехал с фронта на Олимпиаду поддержать дочь-гимнастку
Отец украинской олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Марии Высочанской приехал с фронта, чтобы поддержать дочь на Олимпиаде в Париже. Олег Высочанский, командир батареи 103-й отдельной бригады Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, воюет уже четыре года. Несмотря на напряженную ситуацию на передовой, он получил отпуск у командира и с женой приехал в Париж. #trtнарусском #Украина #Франция #Париж #Олимпиада #Высочанская #военный #военнослужащий #гимнастика #гимнастка #поддержка #новости #трт #новостимира
Украинец приехал с фронта на Олимпиаду поддержать дочь-гимнастку / Others
13 августа 2024 г.
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