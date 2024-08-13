Социальная платформа Bluesky заявила о значительном увеличении числа регистраций в Великобритании после противоречивых комментариев Илона Маска о недавних беспорядках в стране. Компания отмечает 60-процентный рост общей активности британских пользователей. Среди присоединившихся — несколько членов парламента.

«В течение 5 из последних 7 дней в Великобритании было больше всего регистраций на Bluesky, чем в любой другой стране», — сообщила компания.

Рост интереса к Bluesky связывают с реакцией на действия Маска, которого обвиняют в обострении напряженности после беспорядков, вызванных дезинформацией об убийстве трех девочек. Массовые беспорядки в Британии сопровождались поджогами мечетей, исламофобскими нападениями и нападениями на мигрантов. Участники беспорядков грабили магазины и били окна у отеля, где размещаются беженцы.

Тем временем генеральный директор Tesla написал в X о «неизбежности» гражданской войны в Британии. Заявления Маска вызвали реакцию премьер-министра Кейра Стармера и призывы ускорить введение законов, регулирующих контент в интернете.

Несмотря на рост, база пользователей Bluesky (688 568 активных пользователей в месяц) значительно уступает X (76,9 млн). Тем не менее этот случай демонстрирует растущий интерес к альтернативным социальным платформам после противоречивого поглощения Twitter Илоном Маском в конце 2022 года.