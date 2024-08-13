БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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«Убийца Twitter» набирает популярность после скандала с Маском
Социальная сеть Bluesky сообщает о 60% росте активности в Великобритании после противоречивых заявлений главы X о расистских беспорядках в стране
«Убийца Twitter» набирает популярность после скандала с Маском
Фото: Reuters / Reuters
13 августа 2024 г.

Социальная платформа Bluesky заявила о значительном увеличении числа регистраций в Великобритании после противоречивых комментариев Илона Маска о недавних беспорядках в стране. Компания отмечает 60-процентный рост общей активности британских пользователей. Среди присоединившихся — несколько членов парламента.

«В течение 5 из последних 7 дней в Великобритании было больше всего регистраций на Bluesky, чем в любой другой стране», — сообщила компания.

Рост интереса к Bluesky связывают с реакцией на действия Маска, которого обвиняют в обострении напряженности после беспорядков, вызванных дезинформацией об убийстве трех девочек. Массовые беспорядки в Британии сопровождались поджогами мечетей, исламофобскими нападениями и нападениями на мигрантов. Участники беспорядков грабили магазины и били окна у отеля, где размещаются беженцы.

Тем временем генеральный директор Tesla написал в X о «неизбежности» гражданской войны в Британии. Заявления Маска вызвали реакцию премьер-министра Кейра Стармера и призывы ускорить введение законов, регулирующих контент в интернете.

Несмотря на рост, база пользователей Bluesky (688 568 активных пользователей в месяц) значительно уступает X (76,9 млн). Тем не менее этот случай демонстрирует растущий интерес к альтернативным социальным платформам после противоречивого поглощения Twitter Илоном Маском в конце 2022 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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