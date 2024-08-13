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По Тель-Авиву запущены ракеты
В Тель-Авиве и окрестностях слышны взрывы, в ХАМАС заявили о двух запущенных ракетах
По Тель-Авиву запущены ракеты
Фото: AA / Others
13 августа 2024 г.

Подразделение военного крыла ХАМАС «Аль-Кассам» заявило о нанесении удара двумя ракетами М90 по Тель-Авиву и пригородам.

Ранее во вторник израильские СМИ сообщали, что жители слышали звуки взрывов в окрестностях Тель-Авива и центральных районах Израиля. О жертвах ничего не сообщалось.

Представитель ХАМАС Абу Обейда заявил в Telegram, что атака была «ответом на массовые убийства сионистским режимом мирных жителей и преднамеренное перемещение нашего народа».

Израильские военные утверждают, что обе ракеты ничего не повредили и были найдены в отдалении от жилых районов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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