13 августа 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир штурмует мечеть Аль-Акса
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в сопровождении незаконных еврейских поселенцев и израильских сил совершил провокационный визит в комплекс мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме, чтобы отметить еврейский день скорби Тиша бе-Ав (Девятое ава). #палестина #иерусалим #алькудс #бенгвир #провокация #альакса #израиль
Министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир штурмует мечеть Аль-Акса / Others
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