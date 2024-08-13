Каков итог украинского наступления в России спустя неделю?

Вооруженные силы Украины контролируют около тысячи квадратных метров в Курской области. Так ВСУ впервые прокомментировали ситуацию с крупнейшим за 2,5 года наступлением украинских сил. В самой России идет масштабная эвакуация — из приграничных районов вывезли больше 130 тыс. человек. #trtнарусском #украина #курскаяобласть #россия #курск #граница #всу #новости #трт #новостимира