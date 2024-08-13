Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил о завершении второго раунда переговоров между Эфиопией и Сомали в рамках Анкарского процесса. Переговоры, начавшиеся 1 июля в Анкаре, прошли при посредничестве Турции.

По словам Фидана, в ходе встреч были рассмотрены конкретные пути решения проблем.

«Эти формулы направлены на устранение существующих разногласий и достижение согласия по приемлемой для обеих сторон структуре. По сравнению с первым раундом, мы рассмотрели гораздо больше вопросов и намного более комплексном виде», — заявил Фидан по итогам переговоров.

Министр отметил значительный прогресс в переговорах. «Достигнуто значительное сближение между сторонами по некоторым основным принципам и конкретным элементам. В этом отношении достигнут заметный прогресс», — заявил глава турецкой дипломатии.

Фидан подчеркнул, что цель Турции - не только разрешение конфликта между Сомали и Эфиопией, но и обеспечение стабильности во всем регионе.

Анкарский процесс продолжается. Третий раунд переговоров запланирован на 17 сентября в Анкаре. До этого времени Турция продолжит консультации со сторонами конфликта и региональными партнерами.

Министр выразил благодарность делегациям Эфиопии и Сомали за их конструктивный подход и самоотверженность во время переговоров. Он также отметил личную роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в организации этого процесса.