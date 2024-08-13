Министерство иностранных дел Турции выступило с резким заявлением в связи с нападением на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Как сообщает турецкий МИД, сотни радикальных израильтян, в том числе министры, под защитой полиции совершили вторжение на территорию святыни.

«Нападение на мечеть Аль-Акса, совершенное сотнями радикальных израильтян, в том числе министрами, под защитой полиции, является провокацией, нарушающей исторический статус Иерусалима и еще больше усиливающей эскалацию в нашем регионе», — говорится в заявлении МИД Турции.

Турецкая сторона подчеркнула, что это действие демонстрирует нежелание Израиля достигать мира, и призвала международное сообщество к немедленным действиям.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в сопровождении незаконных еврейских поселенцев и израильских сил совершил провокационный визит в комплекс мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме, чтобы отметить еврейский день скорби Тиша бе-Ав.

Представитель палестинского президента Махмуда Аббаса назвал визит Бен-Гвира «провокацией» и призвал США вмешаться для предотвращения эскалации в регионе.

По данным Вакфа, управляющего комплексом, во вторник на территорию мечети вторглись около 2250 евреев. Израильские силы безопасности перекрыли дороги к Старому городу Иерусалима и ввели строгие ограничения для палестинцев.

Ситуация вокруг Аль-Аксы подчеркнула глубокие разногласия в израильском правительстве и еще более усилила напряженность на Ближнем Востоке, особенно в контексте продолжающегося конфликта в Газе.