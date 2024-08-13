13 августа МИД России вызвал временного поверенного в делах Молдовы Александра Кетрару в связи с сообщениями о возможном базировании западных самолетов F-16 на территории республики. Российская сторона выразила озабоченность тем, что эти самолеты могут быть использованы для бомбардировок территории России.

МИД РФ также обвинил Молдову в продолжающейся милитаризации и проведении совместных учений с НАТО. В ведомстве подчеркнули, что эти действия противоречат конституционному статусу нейтралитета Молдовы и ее обязательствам в рамках СНГ.

«Было указано, что данные тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова, ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число российских граждан», — говорится в сообщении МИД России.

Москва призвала Кишинев строго придерживаться нейтрального статуса и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса или оказывать деструктивное влияние на ситуацию вокруг Приднестровья.

Отношения Москвы и Кишинева остаются напряженными. Ситуация осложняется наличием пророссийского анклава Приднестровья на территории Молдовы, где размещены российские войска. Молдова опасается, что Россия может использовать этот регион как плацдарм для агрессии.

Москва также выражает озабоченность геополитическим выбором Молдовы в пользу европейской интеграции. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Молдове статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, Молдова стала первой страной, подписавшей соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с ЕС.