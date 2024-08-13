ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина заявляет о контроле над российскими территориями
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что под контролем ВСУ находятся 74 населенных пункта в России
Украина заявляет о контроле над российскими территориями
Фото: Reuters / Others
13 августа 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о контроле украинских военных над 74 населенными пунктами на территории России. По его словам, несмотря на интенсивные бои, силы Украины продолжают продвижение в Курской области.

«Несмотря на сложные интенсивные бои, наши силы продолжают продвижение в Курской области, и наш «обменный фонд» растет», — сообщил Зеленский.

Украинский лидер также упомянул о разработке «гуманитарных решений» на захваченных территориях, не уточнив количество оставшихся там мирных жителей.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский в видеообращении подтвердил продолжение наступательных операций в Курской области. Он заявил, что под контролем украинских войск находится около 1000 квадратных километров российской территории.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил президенту России Владимиру Путину о захвате ВСУ 28 населенных пунктов. Однако Министерство обороны РФ после этого заявило об отсутствии дальнейшего продвижения украинских войск в регионе.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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