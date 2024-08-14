Германия выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который, предположительно, входил в команду, взорвавшую газопроводы «Северный поток». Об этом говорится в сообщении двух немецких газет и одной телерадиокомпании, опубликованном в среду.

Немецкие следователи считают, что этот человек, последний раз проживавший в Польше, был одним из водолазов, установивших взрывные устройства на трубопроводах, идущих из РФ в Германию по дну Балтийского моря в сентябре 2022 года. Об этом сообщает совместное расследование газет Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, а также телерадиокомпании ARD со ссылкой на неназванные источники.

Генеральная прокуратура Германии отказалась комментировать это сообщение.

Германия в июне обратилась к Польше с просьбой арестовать этого человека, говорится в сообщении.

Польская национальная прокуратура также не дала комментариев по этому вопросу.

В среду новостное издание Spiegel со ссылкой на источники в службе безопасности сообщило, что подозреваемый покинул Польшу.

Личности еще одного мужчины и одной женщины - также украинских инструкторов по дайвингу - были установлены в ходе расследования диверсии в Германии, но пока ордера на их арест не выданы, сообщают SZ, Zeit и ARD.

До сих пор остается неясным, кто стоит за взрывами, уничтожившими три из четырех трубопроводов на дне Балтийского моря.

Россия и Запад неоднократно обвиняли друг друга в причастности ко взрывам.

Шведское расследование обнаружило следы взрывчатки на нескольких предметах, извлеченных с места взрыва, что подтверждает, что взрывы были преднамеренными.

В январе 2023 года Германия провела рейд на судне, которое, по ее мнению, могло использоваться для перевозки взрывчатки, и сообщила ООН что, вероятно, обученные водолазы могли прикрепить устройства к трубопроводам на глубине 70-80 м.