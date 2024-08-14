Египет и палестинские власти ведут переговоры о том, чтобы палестинская администрация Западного берега управляла пограничным переходом «Рафах» между осажденным сектором Газа и Синайским полуостровом. Этому предшествовали сообщения о смягчении позиции Израиля в отношении подобного шага.

Неназванные источники, знакомые с вопросом, сообщили израильской телерадиокомпании Kan , что Каир и Рамалла прилагают усилия для заключения сделки, в рамках которой Палестинская администрация (ПА) будет управлять КПП «Рафах», а высокопоставленный чиновник ПА Хусейн аль-Шейх, по сообщениям, недавно встретился с египетским чиновником в Рамалле для обсуждения такого плана.

Это происходит на фоне сообщений о том, что даже в Тель-Авиве склоняются к этой идее, несмотря на то, что многие из ультраправой правящей коалиции изначально выступали против любой формы палестинского самоуправления в Газе.

В прошлом месяце издание Axios сообщило, что израильские, палестинские и американские чиновники провели секретную встречу по вопросу возобновления работы погранперехода. Согласно сообщению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был против прямого участия палестинцев в управлении КПП «Рафах» и вместо этого предложил Рамалле направить персонал неофициально, на что был получен отказ.

Однако в прошлом месяце газета Times of Israel со ссылкой на официальных лиц сообщила, что окружение израильского премьера все больше склоняется к тому, что палестинское управление КПП «Рафах» - единственный приемлемый вариант на данный момент.

Возобновление работы КПП произойдет спустя несколько месяцев после того, как израильские оккупационные силы захватили всю границу между Газой и Египтом и прекратили работу погранперехода, еще больше перекрыв доступ к гуманитарной помощи и ограничив возможности для палестинцев покинуть осажденный эксклав.