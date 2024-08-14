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РФ под массированным ударом дронов
В Минобороны РФ отчитались о сбитии 4 ракет и 117 дронов. Атакованы восемь российских областей
РФ под массированным ударом дронов
Фото: AP / Others
14 августа 2024 г.

Утром в среду украинские БПЛА атаковали авиабазу Саваслейка в одноименном поселке Нижегородской области. Местные телеграм-каналы опубликовали видео пролетавших беспилотников.

Руководитель региона Глеб Никитин подтвердил атаку на аэродром, сообщив о работе систем ПВО «для подавления атаки БПЛА самолетного типа». О пострадавших не сообщается.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении системами ПВО «большого количество беспилотников» в ночь на среду. Местные блоги опубликовали видео, запечатлевшие взрывы в Борисоглебске, где расположен военный аэродром.

За ночь дважды была объявлена воздушная тревога в Курской области. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил четырех сбитых ракетах.

Сообщалось о взрыве в Железногорске Курской области.

В Минобороны РФ сообщили, что над Курской областью ночью сбили 37 беспилотников и 4 ракеты «Точка-У».

Всего за ночь, согласно ведомству, над территорией РФ были сбиты 117 БПЛА. 37 дронов были сбиты над Воронежской областью, 17 - над Белгородской, 11 - над Нижегородской, 9 — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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