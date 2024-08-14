Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что уйдет в отставку в следующем месяце из-за общественного недовольства по поводу политических скандалов и падения рейтинга популярности. Критики ставят в упрек политику кризис стоимости жизни в Японии, резко усилившийся за последние три года премьерства.

«Политика не может функционировать без общественного доверия. Я принял это тяжелое решение, думая об общественности, с твердым намерением продвигать политические реформы», — заявил Кисида, объявляя о своем решении не баллотироваться на переизбрание в качестве лидера Либерально-демократической партии (ЛДП).

В сентябре ЛДП проведет конкурс, чтобы заменить Кисиду на посту председателя правящей партии и, соответственно, премьер-министра Японии.

Рейтинг премьера начал стремительно падать после того, как он вступил в должность в 2021 году после разоблачения связей ЛДП со скандальной Церковью Объединения. Его популярность еще больше пострадала, когда стало известно о существовании неучтенного фонда политических пожертвований, собранных на мероприятиях ЛДП.

Он также столкнулся с общественным недовольством по поводу того, что заработная плата не поспевает за ростом стоимости жизни.

Кто бы ни сменил Кисиду на посту лидера ЛДП, он должен восстановить доверие общественности к партии и решить проблему роста стоимости жизни, эскалации геополитической напряженности с Китаем и потенциального возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

За время своего пребывания на посту Кисида отошел от прежней экономической политики, отказавшись от ориентированной на прибыль корпоративной экономики. Он вывел Японию из пандемии COVID с помощью масштабных стимулирующих расходов, а также назначил академика Кадзуо Уэду главой Банка Японии (BOJ), чтобы вывести страну из кризиса.

Пребывание Кисиды на посту премьер-министра также ознаменовалось быстро меняющейся обстановкой в сфере безопасности, которая подтолкнула Японию к пересмотру своей традиционно пацифистской политики и союзу с США и Южной Кореей. Премьер обнародовал крупнейшее увеличение военного бюджета страны со времен Второй мировой войны на фоне ухудшения отношений с Китаем и КНДР.