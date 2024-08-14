Израиль умело использовал текущую напряженность с Ираном для лоббирования своих интересов в США. 13 августа Госдепартамент объявил, что Вашингтон одобрил продажу оружия Израилю на сумму $20 млрд.

В одобренный пакет входят 50 истребителей F-15 и усовершенствованные ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности (AMRAAM). Кроме того, США обязуются поставить Израилю 120-мм танковые боеприпасы, минометы с фугасными снарядами, а также тактические транспортные средства.

Конгресс одобрил сделку в момент острой обеспокоенности, что Израиль может быть вовлечен в более широкую войну на Ближнем Востоке. Однако ожидается, что оружие будет передано Тель-Авиву не скоро — это контракты, выполнение которых займет годы.

Большая часть того, что продается, предназначено для того, чтобы помочь Израилю повысить свой военный потенциал в долгосрочной перспективе, самые ранние системы, которые будут поставлены по контракту, ожидаются не раньше 2026 года.

Контракты будут охватывать не только продажу новых 50 самолетов, которые будут произведены компанией Boeing. Они также будут включать комплекты для модернизации, чтобы Израиль мог модифицировать свой существующий парк из двух десятков истребителей F-15 с новыми двигателями и радарами.

Самолеты составляют самую большую часть продаж на сумму $20 млрд, при этом первые поставки ожидаются в 2029 году.

Заявление о новом пакете вооружений Израилю вызвало бурю недовольства со стороны прогрессивных демократов и мусульманского меньшинства в США, особенно в таких штатах, как Мичиган.

На предвыборном ралли в этом штате на прошлой неделе тысячи демонстрантов требовали от Камалы Харрис ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

Однако вице-президент хладнокровно заткнула протестующих, уточнив, что она прибыла в Мичиган ради обсуждения электоральной кампании, а не вопроса Газы.

Советник Камалы Харрис по национальной безопасности Фил Гордон позже заявил, что вице-президент не поддерживает эмбарго на поставки оружия Израилю. Он уточнил, что Харрис «всегда будет обеспечивать, чтобы Израиль мог защитить себя от Ирана».