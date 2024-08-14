ПОЛИТИКА
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ООН: миграционная политика Канады – «почва для рабства»
Представитель ООН назвал использование канадским правительством рабочих-мигрантов «благодатной почвой для рабства»
ООН: миграционная политика Канады – «почва для рабства»
Reuters / Reuters
14 августа 2024 г.

Специальный докладчик ООН Томойя Обоката в своем отчете указал, что дисбаланс сил и дискриминационная практика в Канаде эксплуатируют рабочих из стран Глобального Юга.

Обоката посетил Оттаву, Монктон, Монреаль, Торонто и Ванкувер, чтобы изучить многолетнюю программу, которая в значительной степени опирается на рабочих из Мексики, Гватемалы и Ямайки.

По всей стране он обнаружил, что рабочие оказались в долговой кабале. Многие занимали деньги для участия в программе и полагались на свою канадскую зарплату для погашения накопленных долгов. Он также слышал свидетельства о широко распространенных эмоциональных и физических злоупотреблениях, краже зарплаты, опасных условиях труда, долгих часах работы, сексуальных домогательствах и эксплуатации.

«Специальный докладчик сохраняет мнение, что программа временных иностранных рабочих служит благодатной почвой для современных форм рабства, поскольку она институционализирует дисбаланс сил, который благоприятствует работодателям и не позволяет работникам осуществлять свои права», — говорится в отчете.

Согласно действующим правилам, программа временных иностранных рабочих в Канаде позволяет компаниям привлекать иностранных рабочих в те секторы, где работодатель не может найти местных рабочих. В основном это касается сельскохозяйственного сектора, который в значительной степени полагается на сезонных рабочих-мигрантов.

В прошлом году работодателям было разрешено нанять 239 646 временных иностранных рабочих, что более чем вдвое превышает число нанятых в 2018 году (108 988). В соответствии с программой разрешения на работу привязаны к конкретному работодателю, что не позволяет рабочим искать более высокооплачиваемую работу.

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