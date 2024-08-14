Хантер Байден мог обращаться за помощью в Госдеп США, чтобы добиться преференций для иностранной компании, когда его отец был вице-президентом. Об этом стало известно вечером во вторник, согласно недавно опубликованным записям администрации Байдена.

Информация, на которую обратила внимание газета The New York Times, была обнародована всего через три недели после того, как президент Джо Байден снял свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.

Из документов, которые не разглашались в течение нескольких лет, следует, что Хантер Байден написал как минимум одно письмо послу США в Риме в 2016 году. Он просил о помощи в реализации прибыльного энергетического проекта в Италии с украинской газовой компанией Burisma, во главе которой стоял Байден-младший.

Реакция посольства оказалась осторожной: в своем ответе чиновники не дали Байдену никаких обязательств.

«Я бы поостерегся обещать слишком много, — писал в то время сотрудник Министерства торговли. — Это украинская компания, и, чтобы обезопасить себя, [правительство США] не должно активно взаимодействовать с правительством Италии без того, чтобы компания не прошла через Центр по защите интересов [Министерства торговли США]».

Адвокат Хантера Байдена, Аббе Лоуэлл, сказал, что его клиент «спрашивал разных людей», могут ли они организовать знакомство между руководством Burisma и президентом региона Тоскана, и что обращение к тогдашнему послу США в Италии Джону Р. Филлипсу было «надлежащей просьбой».

«Никакой встречи не было, никакого проекта не было, никакой просьбы о чем-либо в США никогда не было, а была только просьба о представлении в Италии», — говорится в заявлении Лоуэлла.

Белый дом заявил, что президент Байден не знал о том, что его сын обращался в посольство США в Италии от имени украинской компании в то время, когда он занимал пост вице-президента.

Обнародование документов Госдепа произошло после того, как Байдену-младшему были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов, полученных от Burisma и других иностранных компаний. В следующем месяце он предстанет перед судом по этим обвинениям.