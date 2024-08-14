Только соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от прямого возмездия Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские источники.

Тегеран пообещал жестко ответить на убийство Хании, которое произошло, когда он посетил Тегеран в конце прошлого месяца, и обвинил в этом Израиль. Тель-Авив, как это часто бывает, не подтвердил, но и не опроверг свою причастность.

В ожидании иранского удара США нарастили военную поддержку Израиля и направили в регион две авианосные группы, подводную лодку и эскадрилью истребителей.

«Что-то может произойти уже на этой неделе со стороны Ирана и его доверенных лиц… Это оценка США, а также оценка Израиля, — заявил 12 августа официальный представитель Белого дома Джон Кирби. — Если что-то произойдет на этой неделе, то время, безусловно, может повлиять на эти переговоры, которые мы хотим провести в четверг».

Непрямые переговоры ХАМАС и Израиля запланированы на 15 августа. По данным портала Axios, они пройдут в Дохе.

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ирана заявил Reuters, что Тегеран вместе со своими союзниками, такими как ливанская «Хезболла», начнет прямую атаку, если переговоры в Газе провалятся или если он почувствует, что Израиль затягивает переговоры.

Источники не уточнили, сколько времени Иран даст на продвижение переговоров, прежде чем отреагировать.

После убийств Хании и командира «Хезболлы» Фуада Шукра возрос риск более широкой войны на Ближнем Востоке. Иран в последние дни участвовал в интенсивных диалогах с западными странами и США о способах калибровки возмездия, уточняет издание.

«Мы надеемся, что наш ответ будет рассчитан и осуществлен таким образом, чтобы не навредить потенциальному прекращению огня», — говорится в заявлении иранского постпредства при ООН.

МИД Ирана 13 августа сообщил, что призывы к сдержанности «противоречат принципам международного права».